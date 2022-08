Ojciec z synem czyli ekipa z Włocławka jedzie na rajd Złombol 2022 do Albaniii [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

Grzegorz Kluczewski, nauczyciel z „Samochodówki” oraz syn – Remek Kluczewski, pilot, a zarazem uczeń pierwszej klasy technikum w ZSS jadą na rajd Złombol 2022. Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (18 zdjęć)

Grzegorz Kluczewski z synem Remigiuszem ruszają we wrześniu na rajd Złombol 2022. To akcja charytatywna, której trasa wiedzie z Katowic do Albanii. Zobacz zdjęcia uczestników i pojazdu.