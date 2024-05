Wypadek na DK 62 w gminie Brześć Kujawski. Zderzenie trzech samochodów. Zobacz zdjęcia

We wtorek 7 maja 2024 roku (przed godziną 8) w miejscowości Pikutkowo, na 62. kilometrze drogi krajowej numer 62, doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Zderzyły się trzy pojazdy osobowe, co spowodowało całkowite zablokowanie przejazdu w tym odcinku. Na miejscu interweniują trzy zastępy strażaków.