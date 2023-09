Ślubowanie klas pierwszych w LMK we Włocławku w roku szkolnym 2023/24. Zdjęcia

Tegoroczne ślubowanie przebiegło przed przewodnictwem nauczyciela Jakuba Drybsa. Dla uczniów klas pierwszych zaśpiewał (utwór Zbigniewa Wódeckiego pt. " Zacznij od Bacha") uczeń LMK Włocławek Wojciech Przywitowski

Na zakończenie , Życzę wam Bożej iskry, talentu, odwagi oraz szczęścia. Jak głosi łacińska sentencja "Navigare Necesse Est " - Żeglowanie jest koniecznością. Życzę wam aby ten długi rejs w LMK odbywał się po spokojnych wodach i sprzyjających wiatrach , by doprowadził was do wymarzonego portu jakim będzie wybrany przez was kierunek studiów wyższych. Dziękuję bardzo - powiedziała Aneta Jaworska, dyrektor LMK we Włocławku.