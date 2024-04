W LZK we Włocławku wręczono nagrody w czterech konkursach. Zdjęcia, wideo, lista nagrodzonych

II miejsce Ex aequo Nadia Szcześniewska - Zespół Placówek Oświatowych Lubień Kujawski, Maciej Sałacki - Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku

III miejsce Ex aequo – Pola Zapiec - Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku, Julia Gonstal - Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "WIEDZA" we Włocławku, Bartłomiej Jagielski - Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku, Kacper Szablowski - Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku