Warsztaty szycia jesiennych dekoracji w OSZ Włocławek. Zdjęcia

Przełamanie bariery strachu przed maszyną do szycia i opanowanie technik pozwoliło im na tworzenie własnych projektów i realizację swoich pomysłów.

Warsztaty szycia jesiennych dekoracji organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego z Włocławka kolejny raz odegrały ważną rolę w aktywizacji kobiet oraz poszerzeniu możliwości. Wsparcie i przyjazna atmosfera sprzyjały nauce, a efekty były spektakularne, co można podziwiać na załączonych zdjęciach. Każda z uczestniczek wyniosła z warsztatów cenną wiedzę, poparty okolicznościowym Certyfikatem, własnoręcznie wykonane drobiazgi i nowe znajomości, które może zaowocują wieloletnimi przyjaźniami w oparciu o zamiłowanie do rękodzieła? mówi Sylwia Wojciechowska, dyrektor OZS we Włocławku.