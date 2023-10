Dermabus przyjedzie do Włocławka. Można skorzystać z bezpłatnej diagnostyki. Zdjęcia, wideo

- Każdy pacjent, który ma zmiany na skórze i który podejrzewa u siebie łuszczycę, będzie mógł się zgłosić w określonym rejonie, w którym akurat będzie Dermabus, na konsultację dermatologiczną. – mówi prof. dr hab. n. med. Irena Walecka, opiekun medyczny projektu. - W ramach tej konsultacji, lekarze specjaliści będą weryfikować czy jest to łuszczyca, o jakim stopniu nasilenia i zaproponują możliwości terapii. Celem tego projektu jest pomoc dla pacjentów z terenów, na których problem z dostępem do specjalisty jest największy, gdzie pacjenci nie mają do kogo się zgłosić i gdzie nie ma ośrodków, które zajmują się leczeniem w ramach terapii biologicznej.