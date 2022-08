Kacper Teszner z Włocławka pokonał raka. Tak spędza wakacje 2022 [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Kacper Teszner z Włocławka wciąż jest pod opieką lekarzy specjalistów. Wakacje w 2022 roku spędza bardzo aktywnie. Był między innymi na pierwszych w swoim życiu koloniach. Kacper Teszner Siepomaga.pl/Facebook Zobacz galerię (15 zdjęć)

Kacper Teszner z Włocławka wygrał walkę z guzem mózgu. Leczenie, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, zakończyło się pomyślnie. Chłopiec wrócił do Włocławka w kwietniu 2021 roku. Wciąż jest pod opieką specjalistów, przechodzi wiele badań, wkrótce czeka go kolejny rezonans. Ale to nie przeszkadza mu w aktywnym spędzaniu wakacji. Był nawet na pierwszych w swoim życiu koloniach! Co słychać u dzielnego włocławianina?