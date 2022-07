Szpital we Włocławku uruchamia Call Center. Zacznie działać już 1 sierpnia 2022 roku! Joanna Maciejewska

Od poniedziałku 1 sierpnia 2022 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku działać zacnie Call Center. Nowoczesny system ma ułatwić pacjentom rejestrację do poradni specjalistycznych działających przy szpitalu. Będzie obsługiwało go sześć osób. Dotychczasowe numery do poradni specjalistycznych na razie nie zostały wyłączone.