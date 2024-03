Klub Zdrowia we Włocławku zaprasza na wykład. Opowiedzą o leczniczych właściwościach roślin. Zdjęcia

„Jeżeli interesujesz się problematyką zdrowia, poszukujesz miejsca, w którym mógłbyś zdobyć rzetelną wiedzę na ten temat, przedstawioną w przystępny sposób przez profesjonalną kadrę? Nic prostszego ! Wystarczy przyjść na kolejny wykład Klubu Zdrowia we Włocławku. Tym razem zostanie poruszony temat z dziedziny, której do tej pory jeszcze nie było. O czym zatem będzie mowa? Porozmawiamy o ziołolecznictwie. Dowiemy się, jakie są lecznicze właściwości ziół” – informuje Klub Zdrowia we Włocławku.