Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8-08-2022 o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 148, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Patrówek 1, 87-821 Baruchowo. Suma oszacowania wynosi 60 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 000,00 zł. SZCZEGÓŁY

