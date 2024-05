Przegląd prasy Włocławek 26.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak było pierwszego dnia na Festiwalu Roślin 2024 w Hali Mistrzów we Włocławku. Zdjęcia, wideo ”?

Prasówka Włocławek 26.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak było pierwszego dnia na Festiwalu Roślin 2024 w Hali Mistrzów we Włocławku. Zdjęcia, wideo Od samego rana w sobotę, 25 maja 2024 roku, Hala Mistrzów we Włocławku zapełniała się pięknymi roślinami doniczkowymi i akcesoriami do nich. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dla uczestników Festiwalu Roślin we Włocławku wyjątkowe odmiany roślin prosto z hodowli, doniczki, środki ochrony roślin, a także ekologiczne nawozy. Już pierwszego dnia oglądających i kupujących w Hali Mistrzów nie brakowało. Mieszkańcy Włocławka tłumnie przybyli na zorganizowane po raz trzeci w naszym mieście ogrodnicze wydarzenie. Zobacz zdjęcia i wideo.

📢 Targowisko przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku - 25 maja 2024. Letnie kolekcje, tanie warzywa i owoce. Zdjęcia, ceny W piękna i słoneczną sobotę maja 2024 roku na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku ruch spory. Na straganach jak zawsze królowały tanie warzywa i owoce, coraz tańsze są krajowe truskawki, czereśnie, borówki i nowalijki. Można też było kupić kwiaty i sadzonki, których wybór jest naprawdę duży, odzież z tegorocznych kolekcji, buty, rzeczy do domu i nie tylko. Zobaczcie na zdjęciach co znalazło się w ofercie sprzedawców na tym popularnym we Włocławku targowisku.

📢 43. Dni Otwartych Drzwi 2024 w ODR Zarzeczewo we Włocławku - wystawy, kulinaria, konkursy. Zdjęcia, wideo W sobotę i niedzielę, 25 i 26 maja trwają 43. Dni Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie. Targi rolnicze w Zarzeczewie to okazja, by obejrzeć wystawy i kupić rośliny na balkon lub na działkę. Zobaczcie na zdjęciach, jak było w sobotę, pierwszego dnia imprezy.

Prasówka 26.05 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jarmark Kazimierzowski 2024 w Kowalu - Andrzej Grabowski na scenie. Zdjęcia, wideo W sobotę (25 maja 2024 roku) podczas Jarmarku Kazimierzowskiego w Kowalu (okolice Centrum Społeczno - Kulturalnego i parku miejskiego im. Leona Stankiewicza) na scenie pojawiły się gwiazdy. Jedną z nich był Andrzej Grabowski, znany polski aktor teatralny, telewizyjny, filmowy i dubbingowy, artysta kabaretowy, piosenkarz, scenarzysta i reżyser. Zobaczcie zdjęcia i wideo z występu.

📢 5. urodziny biegu ParkRun na Słodowie we Włocławku. Zdjęcia, wideo, statystyki W sobotę, 25 maja 2024 roku prawie stu zawodników stawiło się na starcie biegu ParkRun we Włocławku. To był już 197. bieg tego typu w parku na Słodowie, ale jednocześnie piąte urodziny biegu. Zobaczcie na zdjęciach, jak było na urodzinowym biegu ParkRun we Włocławku. 📢 Nowi członkowie Rady Nadzorczej Klubu Koszykówki Włocławek SA W piątek 24 maja 2024 roku, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej Klubu Koszykówki Włocławek SA. Podajemy szczegóły.

