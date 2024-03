Mecz Polska - Estonia w listopadzie odbędzie się we Włocławku. Eliminacje do ME 2025 w koszykówce

- Cieszymy się, ze polska koszykówka narodowa wraca po przerwie do Włocławka - mówił Grzegorz Bachański. - Wierzę, że mecz z Estonią będzie fantastycznym wydarzeniem. Miasto Włocławka, struktury klubowe, magistrat, kibice Włocławka zasługują na to, by reprezentacja co jakiś czas pojawiała się w tym fantastycznym miejscu. Myślę, że dla wszystkich nas będzie to wielkie wydarzenie. Ostatnie wyniki naszej kadry nie były najlepsze, więc tym bardziej będzie zależało nam, żeby ten mecz z Estonią był naprawdę udany.