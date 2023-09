Oto miejsca w domu, w których nigdy nie powinno się trzymać pieniędzy. Tam włamywacze zaglądają najczęściej

Przechowywanie pieniędzy na koncie bankowym wydaje się bezpieczniejsze niż trzymanie ich w domu. Warto jednak pamiętać, że oszczędności na koncie są ostatnio głównym celem ataków oszustów, którzy podstępem próbują zmusić nas do wykonania czynności, przez które pozbawimy się oszczędności.

Posiadanie pieniędzy w gotówce w domu daje poczucie bezpieczeństwa, o czym przekonaliśmy się w czasie pandemii czy na początku wybuchu wojny w Ukrainie. Pieniądze przechowywane w domu dostępne są od razu. Nie trzeba na nie czekać, wypłacać z banku, możemy mieć je natychmiast. To daje zdecydowaną przewagę nad trzymaniem pieniędzy w banku. Jednak przy przechowywaniu pieniędzy w domu musimy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

Ile pieniędzy można mieć w domu? Żadne przepisy nie regulują, ile gotówka można trzymać w domu. Jest to wyłączna nasza decyzja. Zdecydowanie nie warto trzymać w domu wszystkich swoich pieniędzy, szczególnie jeśli są to duże kwoty. To nie tylko nieopłacalne, lecz także niepraktyczne.