Polska - Czechy sparing reprezentacji do lat 20. Zdjęcia z Hali Mistrzów we Włocławku

Nowoczesne i funkcjonalne obiekty OSiR we Włocławku dają możliwość przeprowadzenia swobodnych przygotowań w bardzo dobrych warunkach.

W dniach 12-22 czerwca 2023 roku polscy koszykarze do lat 20 trenują i korzystają z włocławskich obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W ramach przygotowań kadra rozegra we Włocławku także mecze treningowo-sparingowe. Kadrowicze zagrali swój pierwsze spotkanie zagrali z reprezentacją U20 Czech. Polacy okazali się zdecydowanie lepsi. Wygrali 87:70

To przygotowania do mistrzostw Europy w koszykówce do lat 20 (Dywizja A). Dodajmy, iż w sztabie szkoleniowym reprezentacji znajdują się cztery osoby związane z Włocławkiem: Krzysztof Szablowski, trener główny, Kamil Sadowski, asystent trenera, Hubert Śledziński, trener przygotowania motorycznego oraz Mateusz Goleniewski - fizjoterapeuta.

Zobaczcie zdjęcia z piątkowego sparingu.