Poświęcenie nowych karetek ratunkowych w Radziejowie. Zdjęcia

W piątek, 1 marca, na terenie pogotowia ratunkowego przy SP ZOZ w Radziejowie miała miejsce niezwykła uroczystość. Trzy nowe karetki ratunkowe, wyposażone w najnowocześniejszą technologię, zostały oficjalnie poświęcone i przekazane do użytku. To ważny dzień dla lokalnej społeczności, który zwiastuje znaczącą poprawę w zakresie opieki medycznej i ratunkowej.

Zakup nowych karetek był możliwy dzięki połączonym siłom i funduszom. Środki na ten cel pochodziły zarówno z budżetu radziejowskiego starostwa powiatowego, jak i z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu . Łączna suma zainwestowana w ten projekt to 1,8 mln zł, co świadczy o znacznym zaangażowaniu w poprawę infrastruktury ratunkowej w regionie.

Aktu poświęcenia nowych karetek dokonał ks. Ireneusz Mrowicki, proboszcz parafii farnej NMP w Radziejowie. Uroczystość zgromadziła wielu ważnych gości, w tym starostę radziejowskiego, dyrektora szpitala oraz zespoły ratownicze, które na co dzień będą korzystać z nowego sprzętu. To symboliczny moment, podkreślający rolę współpracy i wsparcia duchowego w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Nowe karetki ratunkowe to nie tylko zaawansowany technologicznie sprzęt, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo i szybkość reakcji w sytuacjach zagrożenia życia. Dla mieszkańców Radziejowa o okolic to gwarancja, że w przypadku potrzeby mogą liczyć na profesjonalną i szybką pomoc. Inwestycja ta jest również dowodem na to, że zdrowie i bezpieczeństwo obywateli są priorytetem dla lokalnych władz, co buduje zaufanie i poczucie wspólnoty wśród mieszkańców.

