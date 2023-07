Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku już przyjmuje pacjentów. Zdjęcia, wideo

Powiatowe Centrum Zdrowi jest w stanie przyjąć każdego dnia nawet do tysiąca pacjentów.

- Odtąd duża liczba pacjentów z różnorodnymi potrzebami jest przyjmowana w jednym miejscu, to wszystko z myślą o naszych pacjentach - mówi Sławomir Paździerski, dyrektor PCZ. - Cały budynek ma ponad 3,6 tys. m kw. powierzchni użytkowej, w tym z tego ponad 2,3 tys. m kw. to korytarze. To także z myślą o komforcie pacjentów, by czuli się bezpiecznie i przyjemnie niż dla naszych pracowników, którzy mogą mieć troszkę mniejsze pokoje niż w poprzednich lokalizacjach. Nasze hasło „Jesteśmy dla ciebie” jest po to stworzone, by potwierdzić to, co zrobiliśmy do tej pory.