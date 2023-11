Witajcie Kochani !!! Na tę chwilę czekaliśmy niecierpliwie ! Dzieje się ..WIELKIE OTWARCIE z odsłona naszego nowego Lokalu już w najbliższą Sobotę!! Nie może was zabraknąć. Do zobaczenia ! Taki wpis pojawił się środę na stronie klubu na Facebooku

To oznacza, że w sobotę klub przy Łęgskiej 28 we Włocławku znów będzie otwarty. Początek imprezy o godzinie 21. Wiemy już, że będzie miał nową nazwę - LOFT Music Club (było Browar Loft Music & Pub). Resztę zmian poznamy 15 listopada 2023 roku. Loft zaprasza do celebrowania tego dnia.