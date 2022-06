Są nowi ratownicy WOPR we Włocławku. Jest też nowy sprzęt do ratowania życia od Anwil SA [zdjęcia]

Zobacz wideo: Marsz Wdzięczności obywateli Ukrainy we Włocławku.

W piątek włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zasiliło 22 nowych ratowników. Na kąpielisku nad jeziorem Wikaryjskim złożyli oni przyrzeczenie i otrzymali stosowne zaświadczenia. Po klepnięciu wiosłem i skoku do wody jeziora Wikaryjskiego stali się oni pełnoprawnymi ratownikami, którzy już od soboty do końca wakacji pełnić będą straż na kąpieliskach nad jeziorami Czarnym, Wikaryjskim, Chodeckim i Lubieńskim oraz na odkrytych basenach we Włocławku na Lisku i przystani przy ulicy Płockiej.