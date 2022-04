Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada [zdjęcia - 8.04.2022]

Popularne nazwiska we Włocławku. Tyle osób o tych nazwiskach jest w USA, Niemczech Francji czy Wielkiej Brytanii [zdjęcia]

Czy zastanawialiście się nad tym, jakie nazwisko jest najpopularniejsze we Włocławku? Przygotowaliśmy dla Was listę 50. najpopularniejszych nazwisk we Włocławku...