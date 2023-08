Startuje 4. edycja programu „Bezpłatna nauka pływania dla mieszkańców Włocławka i okolic”

Obecnie startują zapisy do kolejnej, czwartej już edycji projektu „Bezpłatnej nauki pływania dla mieszkańców Włocławka i okolic”. Zajęcia na basenie dedykowane są uczniom szkół podstawowych (klas IV-VIII), młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz dorosłym w wieku 40+ z Włocławka i powiatu włocławskiego. Lekcje odbywać się będą raz w tygodniu, w grupach dziewięcioosobowych. Po cyklu praktycznych warsztatów każdy z uczestników będzie potrafił przepłynąć sposobem dowolnym 50 m, przepłynąć pod wodą (bez wynurzania) co najmniej pięć metrów, jak również wykonać bezpieczny skok do wody. Rekrutacja do tej edycji projektu trwa od 1 do 8 września br. Aby wziąć w niej udział, należy wypełnić deklarację dostępną na stronie WOPR (www.woprwloclawek.pl​) i dostarczyć ją do biura WOPR Włocławek (ul. Wysoka 12). Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.