Strażak z OSP Machnacz potrzebuje pompy insulinowej. Trwa zbiórka

Trwa zbiórka na pompę insulinową dla Grzegorza, strażaka OSP Machnacz.

Grzegorz ma 35-lat. Choruje na cukrzycę t1 z bardzo nieregularnymi poziomami cukru. Stężenie cukru we krwi waha się od 350 do 500(hiperglikemia). Występują także spadki do 40(hipoglikemia) co skutkuje utratą świadomości i omdleniami. To szczególnie stresujące dla córek Grzegorza.