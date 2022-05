Tak było na 3. urodzinach Parkrunu na Słodowie we Włocławku [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

Parkrun już od trzech lat obecny jest we Włocławku. W każdą sobotę o godzinie 9 amatorzy bieganie, truchtania, marszu z kijkami i spacerów zbierają się na Słodowie, by pokonać 5-kilometrowy dystans. Zobacz zdjęcia z 3. urodzin Parkrunu we Włocławku.