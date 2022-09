Tak było na Miasteczku Zdrowia 2022 we Włocławku - porady lekarskie, konsultacje, sport, pokazy [zdjęcia]

Podczas Miasteczka Zdrowia we Włocławku zainteresowani mogli skorzystać z badań przesiewowych takich jak: poziom glukozy we krwi, pomiar ciśnienia i składu masy ciała, EKG, spirometria, mammografia, badanie słuchu, badanie gęstości kości, badanie stomatologiczne czy badanie anty-HCV. W specjalnie przygotowanych gabinetach do dyspozycji odwiedzających byli lekarze specjaliści w zakresie dermatologii, kardiologii, okulistyki, podologii oraz chorób wewnętrznych.