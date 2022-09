Tak było na zawodach "Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie" 2022 na stadionie OSiR we Włocławku [zdjęcia]

W sobotę, 10 września 2022 r. na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku przeprowadzono rundę eliminacyjną zawodów pod nazwą: Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie.

To cykl imprez sportowych skierowanych do dzieci w wieku 10-11 lat, niezrzeszonych w klubach sportowych. Zawody odbyły się w formule dwuboju. Uczestnicy otrzymali atrakcyjne pakiety startowe oraz nagrody. Najzdolniejsze dzieci zostaną zakwalifikowane do reprezentacji województwa i wezmą udział w Ogólnopolskim Finale w Warszawie w dniach 1-2.10.2022r.