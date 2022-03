Tak było w katedrze we Włocławku na mszy w intencji pokoju na Ukrainie [zdjęcia]

- Zapraszamy do wspólnej modlitwy w katedrze także Ukraińców mieszkających we Włocławku i okolicach. Niedawno w naszym mieście wspólnota ukraińska spotkała się na pierwszej Boskiej liturgii sprawowanej w obrządku grekokatolickim. Wiemy, że Ukraińcy są tutaj, żyją między nami, pracują, znamy ich; często zostawili swoje rodziny, by tu, w Polsce, zadbać o ich lepszy byt. Będąc daleko, myślą i boją się o swoich najbliższych, którzy zostali na Ukrainie, a których życie, w wyniku szaleństwa wojny, jest w niebezpieczeństwie. Wspólna modlitwa będzie gestem chrześcijańskiej solidarności z nimi – mówi ks. Niemira.