Tak działają baseny i kąpieliska we Włocławku w lato 2022 roku [zdjęcia, cennik, godziny otwarcia]

Tak czynne są baseny we Włocławku w wakacje 2022

Przez całe wakacje we Włocławku korzystać można z letnich basenów przy ul. Lisek. Czynne są przez cały tydzień od godziny 10 do 18. Jednorazowa opłata pozwala korzystać z basenu przez cały dzień.

Tyle kosztują bilety na kryte baseny we Włocławku

Na pływalnię „Delfin” można będzie wybrać się dopiero w sierpniu , ponieważ od 24 czerwca do końca lipca 2022 roku, basen ma przerwę technologiczną. W lipcu działa natomiast Międzyosiedlowy Basen Miejski. Czynny jest przez cały tydzień od godziny 6:15 do 21:45 . Basen zamknięty będzie przez cały sierpień.

Ceny biletów uzależnione są od dnia tygodnia i pory, w jakiej wybierzemy się na basen. Taniej zapłacimy od poniedziałku do piątku do godziny 16 oraz w weekendy do godziny 11: bilet normalny na godzinę – 9 zł; ulgowy – 6; rodzinny (przysługuje osobie dorosłej i dziecku do lat 15): dorośli -7 zł, dzieci – 5 zł, dzieci do 5. roku życia – 3 zł; emeryci i renciści – 5 zł; opiekun osoby niepełnosprawnej – 1 zł. Za przekroczenie czasu trzeba zapłacić przy wyjściu – 10 groszy za każdą minutę.