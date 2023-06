Tak teraz wygląda Szczecin, wieś w powiecie włocławskim. Stąd wypływa rzeka Noteć [zdjęcia]

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku wieś Szczecin liczyła 104 mieszkańców. Jest osiemnastą co do wielkości miejscowością gminy Chodecz.

Ciekawostką jest fakt, że we wsi Szczecin, a dokładnie na skraju wsi Szczecin i Bogołomia znajduje się źródło rzeki Noteć. Noteć płynie do jeziora Przedeckiego, następnie do Warty i do Odry.

Kolejną ciekawostką jest to że wieś Szczecin położona jest na granicy dorzeczy Odry i Wisły. Bowiem w odległości 100 metrów od źródła Noteci znajduje się rów, z którego woda wpływa do jeziora Kromszewickiego, i dalej przez kilka jezior i rzek do Wisły. Jak podaje tablica zamontowana w tym miejscu dzięki Bractwu Miłośników Ziemi Chodeckiej, woda z tego skrawka wpływa do Bałtyku za pośrednictwem dwóch największych polskich rzek odległych od siebie o ok. 300 kilometrów.