Tak wygląda budowa bloków przy ul. Celulozowej we Włocławku. Kończy się termin przyjmowania wniosków o najem [zdjęcia]

Taki jest termin zakończenia budowy dwóch bloków przy ul. Celulozowej we Włocławku

Dwa nowe bloki mają być gotowe do końca 2023 roku

Tyle wniosków złożyli mieszkańcy Włocławka do połowy maja 2023 roku

Taki jest termin składania wniosków o najem mieszkania przy ul. Celulozowej we Włocławku

Jeśli złożony wniosek będzie niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia go. Będzie miał na to siedem dni. Projekt listy wnioskodawców ma być gotowy do 4 września, natomiast ostateczna lista najemców ma być znana do 1 grudnia 2023 roku.

Jeden blok będzie miał trzy klatki, drugi pięć. Wojciech Alabrudziński