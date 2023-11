Takie są zarobki pracowników Aldi. Zobacz, ile będą zarabiać w 2024 roku

Sklepy sieci Aldi działają między innymi: w Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Niderlandach, Polsce, Portugalii i Hiszpanii. Pierwsze osiem sklepów zostało otwartych 25 lutego 2008 roku, pojawiły się one w Głogowie, Żorach, Tarnowskich Górach, Poznaniu, Sulechowie, Brzegu, Bielsku-Białej i Jeleniej Górze).

Obecnie w kraju jest ponad 260 sklepów sieci Aldi a prace znalazło tam blisko 3,5 tys. osób.

Nazwa przedsiębiorstwa pochodzi od skrótu nazwiska Albrecht i słowa diskont. Sklepy sieci Aldi czynne są od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22, w niedziele handlowe od 9 do 20.