Te imiona mają osoby, które są najseksowniejsze, a takie, które piją najwięcej alkoholu [ranking] Justyna Juszczyńska

Zobaczcie, zatem kto pije najwięcej alkoholu. Możecie wierzyć lub nie. Wiele jednak wskazuje na to, że nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zestawienie powstało na podstawie znaczenia imion. W tej galerii także raport dotyczący najseksowniejszych imion, który przygotował kilka lat temu portal BabyNameWizard.com, były to wyniki ankiety. Zobaczcie też więc ranking najseksowniejszych imion i co one mówią o jego posiadaczu.