Tych banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. Oto kiedy musisz wymienić pieniądze Justyna Trawczyńska

Banknoty i monety są środkiem płatniczym, które są w obiegu do czasu, aż nie stracą wartości i ważności. jak się okazuje tracą ją w kilku sytuacjach, które przytrafiają nam się na co dzień. Każdy, kto ma zastrzeżenia do ważności banknotu ma prawo odmówić jego przyjęcia. Zarówno sprzedawca ma prawo nie przyjąć takich pieniędzy jak i my możemy nie przyjąć ich w ramach reszty. To na aktualnym właścicielu banknotu leży obowiązek wymiany. Zobaczcie jakie banknoty musimy wymienić.