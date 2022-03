Uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać numery PESEL. Takie rozwiązania wprowadzono we Włocławku

- Rozpoczynamy rejestrację i nadawanie numerów PESEL, które uprawniają obywateli Ukrainy do półtorarocznego legalnego pobytu w Polsce. Jest to ogromne wyzwanie, bo zakładając, że w tej chwili w naszym mieście przebywa kilkaset osób z Ukrainy, to przygotowujemy się że 16 marca w okolicach urzędu może pojawić się bardzo wiele osób, które będą chciały zalegalizować swój pobyt. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że na chwilę obecną organizujemy dwa punkty recepcyjne w dawnej Restauracji Ratuszowa. Tam będą miejsca, w których obywatele Ukrainy będą mogli się zarejestrować. Dopiero po tym otrzymają informację, o której godzinie i do jakiego pokoju w Urzędzie Miasta mogą się udać i tam zostanie nadany im numer PESEL – poinformował prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.