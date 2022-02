W tych miejscach we Włocławku prowadzone są zbiórki dla uchodźców z Ukrainy [lista miejsc]

Uchodźców z Ukrainy do poszczególnych miast z regionu, kieruje wojewoda. Na razie wojewoda kujawsko-pomorski nie skierował ich jeszcze do Włocławka. Prezydent Marek Wojtkowski poinformował, że obecnie uchodźcy z Ukrainy kierowani są przez wojewodę do Żnina, Sępólna, Świecia i Grudziądza.