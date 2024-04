- Małżonka mi chorowała od drugiego roku małżeństwa. Wziąłem ją, przytuliłem, pocałowałem i powiedziałem: jakoś sobie damy radę. Ja miałem płakać i ona miała płakać? To by nie miało sensu, a żonę przecież trzeba było na duchu podtrzymywać. Byłem z nią do końca, przy mnie zmarła, trzymałem ją wtedy za rękę. Zostałem sam z córką - przyzna łamiącym głosem Zygmunt, a po jego policzkach zaczną spływać łzy.