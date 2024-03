Zajęcia z samoobrony dla pań z okazji Dnia Kobiet 2024 we Włocławku. Zdjęcia

Zajęcia z samoobrony dla pań z okazji Dnia Kobiet 2024 we Włocławku

Krav maga to system walki opracowany do samoobrony. Bazuje na podstawowych odruchach obronnych człowieka. Podobnie jak w latach ubiegłych i w 2024 roku instruktorzy Szkoły Sztuk Walki Krav Maga przygotowali niespodziankę dla pań w dniu ich święta - bezpłatne seminarium z podstaw samoobrony dla pań . Trening odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Wiejskiej we Włocławku . Panie wspólnie ćwiczyliśmy potencjalne zagrożenia, z jakimi panie mogą się zetknąć na ulicy.

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 we Włocławku zorganizowaliśmy seminarium z okazji Dnia Kobiet, dla kobiet. Podczas zajęć staramy się przekazać paniom, wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Mówimy i pokazujemy jak się zachować i jak bronić w sytuacji ataku - mówił Marek Lach , instruktor systemu krav maga. - Najważniejsze jest zachowanie zimnej krwi, co nie jest łatwe oraz zdecydowane działanie. Podczas tegorocznych zajęć zajęliśmy się przede wszystkim tak zwanymi szantażami nożem, a konkretnie przystawieniem noża do różnych części ciała na przykład brzucha lub szyi. Panie miały okazję przećwiczyć obronę w takich sytuacjach.

Czym jest krav maga?

Krav maga to dosłownie „walka w bliskim kontakcie”. Jest to system walki opracowany do samoobrony. Bazuje na podstawowych odruchach obronnych człowieka. Składa się z szeregu technik, w skład których wchodzą pchnięcia i dźwignie oraz uderzenia i kopnięcia w miejsca pozbawiające napastnika zdolności do dalszej walki.