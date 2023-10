Anwil Włocławek rusza po FIBA Europe Cup 2023/24. Złota czcionka zobowiązuje. Wideo

Trener Przemysław Frasunkiewicz ma zespół, który stać na wiele. Po pierwszych meczach w OBL wygląda na mocniejszy niż ten z poprzedniego sezonu. Jak na mistrza przystało, włocławianie będą w pucharach grali w specjalnych strojach ze złotą czcionką.

Anwil trafił do grupy B razem z rumuńskim BC CSU Sibiu (ROU), hiszpańskim Surne Bilbao Basket i szkockim Caledonia Gladiators. W zapowiedzi sezonu to nasz zespół został przez FIBA uznany za faworyta grupy. Dwaj ostatni rywale to debiutanci w FIBA Europe Cup. Hiszpanie w ostatnich sezonach grali w Lidze Mistrzów, ich największym pucharowym sukcesem jest jednak finał Eurocup w 2013 roku. Caledonia to z kolei klub z Glasgow, bez większych sukcesów na koncie, za to z ciekawostką organizacyjną: w ostatnich 15 latach drużyna aż sześciokrotnie zmieniała swoją nazwę, a raz miasto (z Edynburga do Glasgow). Sibiu to ubiegłoroczny półfinalista ligi rumuńskiej, ma na koncie dwa sezony w FIBA Europe Cup i 1/8 finału w 2021 roku.