Anwil Włocławek wygrał Ligę Północno-Europejską ENBL. W finale pokonał Siauliai 90:79 [zdjęcia]

Anwil Włocławek - Siauliai 90:79 (19:21, 23:24, 22:13, 26:21)

ANWIL: Petrasek 25 (3), Bell 21 (4), Mathews 16 (2), Dimec 8, Łączyński 3, 9 as. oraz Dykes 6, Nowakowski 6 (1), Szewczyk 3 (1), Bojanowski 2, Woroniecki 0.

W drodze do finału Anwil Włocławek ograł litewski zespół 100:77, ale nie można było się tym kierować. Równie pewnie Anwil w sezonie zasadniczym pokonali estoński Tartu Ulikool Maks & Moorits, a w środowym półfinale do ostatniej minuty ważyły się losy spotkania.

Nie inaczej było w finale. Włocławianie znowu zaczęli z problemami w obronie na dystansie i rywale trafiali za 3 (4/9 w 1. kwarcie). Po drugiej stronie parkietu najwięcej pożytku przynosiły akcje do kosza z Zigą Dimcem. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale to mądrze grający Litwini częściej byli na czele.