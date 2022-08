Dawid Janczyk został piłkarzem Sadownika Waganiec!

Dawid Janczyk to pięciokrotny reprezentant Polski. Został właśnie zarejestrowany do gry w Sadowniku Waganiec. Działacze nie potwierdzają, ale też nie zaprzeczają naszym informacjom (rozmawialiśmy z prezesem Piotrem Nowakiem ). Wszystko wskazuje, że w środę wieczorem albo w czwartek rano Janczyk zostanie oficjalnie zaprezentowany, jako piłkarz piątoligowca.

Dawid Jańczyk jest wychowankiem Sandecji Nowy Sącz. Latem 2005 roku trafił do Legii Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski. Dwa lata później został zawodnikiem CSKA Moskwa (za ponad 4 miliony euro). Skąd był wypożyczany kolejno do KSC Lokeren, Germinalu Beerschot, Korony Kielce oraz FK Ołeksandrija. Po powrocie do Polski występował też w Piaście Gliwice, Sandecji, Odrze Wodzisław i MKS-ie Ciechanów

W piłkarskiej ekstraklasie, jak podaje 90minut.pl, zagrał w 52 meczach i strzelił 9 goli. Niestety pozaboiskowe problemy (alkohol) wpłynęły na jego karierę.