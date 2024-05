Domy na sprzedaż we Włocławku. Najnowsze oferty - czerwiec 2024. Zdjęcia

W Kujawsko-Pomorskiem, regionie o zróżnicowanej ofercie mieszkaniowej, przeciętne mieszkanie w bloku oferuje 2-3 pokoje i powierzchnię od 40 do 65 metrów kwadratowych. Jednak rynek nieruchomości to nie tylko mieszkania. W okolicy dominują także oferty domów jednorodzinnych , szeregowców, a nawet luksusowych rezydencji. Analiza cen pokazuje, że region jest atrakcyjny cenowo w porównaniu z największymi miastami w Polsce.

W Toruniu na rynku wtórnym cena metra kwadratowego wynosi 5976 zł, a na rynku pierwotnym nieco więcej, bo 6036 zł. Bydgoszcz oferuje nieco niższe ceny - 5506 zł za metr kwadratowy na rynku wtórnym i 5865 zł na pierwotnym. We Włocławku największą różnicę widać między rynkiem wtórnym (4229 zł) a pierwotnym (5841 zł). Analizując ceny, warto zwrócić uwagę na porównanie z największymi miastami Polski. Średnia cena metra kwadratowego domów w Toruniu to 5934 zł, w Bydgoszczy – 5558 zł, a we Włocławku – 4901 zł. Jest to znacznie taniej niż w miastach takich jak: Gdynia, gdzie cena metra kwadratowego osiąga 10 454 zł, Warszawa z ceną 10 343 zł, Kraków, gdzie trzeba zapłacić 9435 zł za metr kwadratowy.