Dramatycznie niski stan Wisły we Włocławku - zaledwie metr wody na wodowskazie [zdjęcia]

Poziom Wisły we Włocławku jest zatrważająco niski. Z bulwarów widać wyłaniające się z rzeki łachy, mielizny, muł i resztki drewnianego mostu. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda Wisła we Włocławku.

Wielu włocławian, jak i przyjezdnych gości na Festiwalu Wisły, mogło się przekonać na własne oczy, jak niski jest stan polskiej Królowej Rzek. Świadczy to tylko o tym, jak mało opadów było w dorzeczu Wisły w ostatnim okresie. Świadczy to także o suszy panującej w kraju. I nie jest to tylko cecha tego roku.

Brak odpowiednich opadów to już zjawisko permanentne. We wtorek poziom Wisły we Włocławku wynosił zaledwie 109 centymetrów, w środę już tylko 100 centymetrów.

Meteorolodzy w najbliższym czasie intensywnych opadów nie przewidują.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wodowskazie we Włocławku panuje strefa stanów niskich. Jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli 14 na 15 sierpnia stan Wisły wynosił 114 cm, to wczoraj opadł do zaledwie 100 centymetrów. Przepływ wynosił w granicach 320 m szczesc. na sekundę.