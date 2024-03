Dzień Kobiet 2024 w Piotrkowie Kujawskim. Zobaczcie zdjęcia

Podczas Dnia Kobiet 2024 w Piotrkowie Kujawskim na uczestniczki czekał słodki poczęstunek i tradycyjny kwiatek, który otrzymała każda przybyła dama. To jednak nie wszystko, co przygotowano na to wyjątkowe święto. Muzyczne emocje dostarczył miejscowy zespół INFECTED, który w swoim repertuarze miał utwory legend polskiej muzyki - Zbigniewa Wodeckiego oraz Seweryna Krajewskiego. Dla miłośników dobrego humoru wystąpił znany kabaret Koń Polski, który rozbawił publiczność do łez.