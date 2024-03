Festiwal Mody 2024 w Brześciu Kujawskim. Zobaczcie zdjęcia, wideo

Czwarta edycja festiwalu mody, który odbył się sobotę 9 marca 2024 roku zapowiadał się niezwykle interesująco, z naciskiem n a recykling, upcycling i modę vintage. To wydarzenie, które przyciągnęło nie tylko miłośników mody, ale również tych, dla których ważne są kwestie ochrony środowiska.

Festiwal mody 2024 w Brześciu Kujawskim to była nie tylko okazja do podziwiania najnowszych trendów, ale również przestrzeń do dyskusji na temat ważnych problemów społecznych. W tym roku organizatorzy skupili się na modzie z drugiego obiegu, promując idee recyklingu i upcyclingu.

Festiwal Mody 2024 w Brześciu Kujawskim rozpoczął się od "Strefy beauty", gdzie uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjnych i spotkaniach ze stylistami. Jedną z atrakcji była możliwość wymiany odzieży.