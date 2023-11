Gdzie zrobimy tańsze zakupy? Lidl, Biedronka czy Kaufland? Sprawdzamy!

Okazuje się, że Polacy coraz częściej sięgają po produkty codziennego użytku, które są wytwarzane na zamówienie poszczególnych sieci sklepów. Dlaczego? Są one tańsze.

- Głównym czynnikiem wpływającym na taki trend jest dobra relacja ceny do jakości produktu. W czasach wszechobecnej drożyzny to właśnie niska cena odgrywa kluczową rolę w codziennych zakupach. Dlatego w najnowszym badaniu postanowiliśmy sprawdzić, jaka sieć sklepów ma najtańszą ofertę w sektorze marek własnych - zdradza Antonina Grzelak z aplikacji do przechowywania paragonów i wyszukiwania promocji PanParagon.