Jarosław Zdanowski kandydatem Nowej Lewicy na zastępcę prezydenta Włocławka

W środę, 15 listopada w biurze Nowej Lewicy przy ulicy Kościuszki we Włocławku przedstawiono kandydata Nowej Lewicy na stanowisko zastępcy prezydenta Włocławka. Ma on zastąpić Krzysztofa Kukuckiego, który został senatorem RP.

- Z mojej rekomendacji naszym kandydatem został Jarosław Zdanowski, człowiek, który w samorządzie pracuje dłużej niż wskazywałaby na to jego metryka - mówi Krzysztof Kukucki. - Jest też członkiem mojego najbliższego otoczenia, z którym spotykałem się codziennie. Mówię tu o dyrektorach mojego pionu. Było to dla mnie ważne, by nie była to nowa osoba, która musi się uczyć wszystkiego od zera. Rozmawialiśmy o różnych problemach. Daje to gwarancję, że nowy zastępca "z marszu" jest zorientowany w różnych sprawach.