Koncert zespołu Łydka Grubasa w "Browarze B." we Włocławku. Zdjęcia

Koncert zespołu Łydka Grubasa w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku we Włocławku

Na scenie Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku w sobotę, 2 marca 2024 roku, po siedmiu latach nieobecności wystąpił i porwał do wspólnego śpiewania i zabawy znany olsztyński zespół Łydka Grubasa . Zespół rozpoczął właśnie wiosenną trasę koncertową promującą najnowszą płytę "ĘĆ".

Łydka Grubasa to polski zespół muzyczny założony w 2002 roku w Olsztynie. Muzyka grana przez zespół to mieszanina rocka, rocka alternatywnego, heavy metalu i folku. Grupa wyróżnia się osobliwymi, humorystycznymi i satyrycznymi tekstami. Warstwa tekstowa to satyra na otaczającą rzeczywistość, wzbogacona o dosadną puentę.