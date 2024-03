Lekarz Emanuel Kalejaiye zorganizował Koncert Chopinowski we Włocławku. Zdjęcia

- Ten wyjątkowy koncert przypadający w 214 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, to pierwsza wspólna inicjatywa kulturalna Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarskiej oraz Nigerian Diaspory In Organisation w Polsce, we Włocławku. Diaspora Nigeryjska w Polsce od wielu lat prowadzi działalność oświato - kulturalną. Jednym z przykładów są coroczne obchody upamiętniające bohaterów Powstania Warszawskiego - mówił Emanuel Kalejaiye.