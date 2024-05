Matura 2024 Włocławek - maturzyści LZK oceniają poziom egzaminów dojrzałości

- Matura z języka polskiego okazała się dość przystępna – mówi Rafał Wendrowski. - Tematy wypracowań naprawdę podpasowały. Motyw buntu czy też relacji z drugim człowiekiem – myślę, że wiele osób się w tym odnalazło. Nie było zaskoczeniem pojawienie się „Kordiana” czy „Dziadów”, tak zwanych maturalnych pewniaków. Co do matematyki, oceniana jest różnie. Powiem, że była dość przystępna, żadne zadania mnie nie zaskoczyły, z żadnego działu, wszystkie były do rozwiązania. Jestem umysłem bardziej humanistycznym, aczkolwiek w przedmiotach ścisłych też się odnajduję. Co do angielskiego – myślę, że podstawa dla większości osób nie stanowi problemu, bo tak jest zawsze – uczniowie osiągają najwyższe wyniki z podstawy z angielskiego, tak pokazują statystyki. Zwiększona liczba próbnych matur na pewno przyniosła efekty. Były takie dni, kiedy trochę narzekaliśmy, że faktycznie było tego dużo. Ale teraz zbieramy efekty – człowiek czuje się pewniejszy znając te arkusze, znając schematy tych zadań, wie, czego się spodziewać, czego oczekiwać. Oceniam to pozytywnie. Co dalej? Albo obiorę prawo na Uniwersytecie Warszawskim, albo dyplomację na Akademii Sztuki Wojennej.