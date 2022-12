Odliczenia od podatku w 2023 roku. Takie ulgi będą przysługiwać [6.12.2022]

Początek roku wiąże się z koniecznością rozliczenia się z urzędem skarbowym. Już od lutego podatnicy będą składać zeznania podatkowe. Po zmianach, które wprowadził Polski Ład warto wiedzieć co zmieniło się w podatkach. Sprawdźcie, co będzie można odliczyć od podatku w 2023 roku. Mamy dla Was małą ściągę. Lista niektórych ulg podatkowych na kolejnych zdjęciach >>>

archiwum Polska Press/zdjęcie ilustracyjne