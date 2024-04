Oficjalne ważenie przed Galą Krwawy Sport 8 Uranium w Hali Mistrzów we Włocławku. Zdjęcia, wideo

8 edycja Gali Krwawy Sport. Walki na gołe pięści w Hali Mistrzów we Włocławku

Walki na gołe pięści z wiosną powracają do Włocławka. Już w najbliższą sobotę, 6 kwietnia 2024 roku w Hali Mistrzów we Włocławku podczas 8. edycje Gali Krwawy Sport Uranium ponownie po przeciwnych stronach klatki staną zawodnicy z samej czołówka polskiego K1.

Krwawy Sport to cykl turniejów walk na gołe pięści w kick-bokserskiej formule K1 hardcore division. To prawdziwy powrót do korzeni, to brutalne walki bez żadnego sprzętu.