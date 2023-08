Oliwia Kasprzak z Włocławka walczy o półfinał konkursu Polska Miss 2023. Zdjęcia

Głosowanie rozpoczęło się 2 sierpnia, a zakończy się w poniedziałek (7.08.2023) o godzinie 18. Ogłoszenie kwalifikacji z grupy K odbędzie się dzień później (8.08.2023) o godzinie 10.

21-letnia Oliwia Kasprzak od pewnego już czasu myślała o starcie w konkursie.

Jednak dopiero w 2023 roku zdecydowałam się na udział w wyborach piękności. Nawet nie sądziłam, że uda mi się dostać do preelimiacji. Jest wiele kontrkandydatek - mówi NaM Oliwia. - Teraz mam okazje trafić już do półfinału dzięki wirtualnemu biletowi. Zachęcam do głosowania.